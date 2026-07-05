Sorpresa Lukaku? Ad Allegri piace e ha già preso una prima decisione

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Il Napoli ha Rasmus Hojlund in organico come titolare, ma Romelu Lukaku potrebbe anche rimanere: ecco l'idea di Allegri.

Nasce il nuovo Napoli: a giorni il via per la nuova stagione, ad Allegri il compito di fare le prime valutazioni sulla rosa, i primi colloqui con i giocatori e le scelte unitamente alla dirigenza su chi puntare e chi no in vista della prossima annata. Ne scrive oggi Tuttomercatoweb.com.

Sorpresa Lukaku? Tutto rinviato a Castel di Sangro

Tra i profili principali da analizzare c'è chiaramente Romelu Lukaku, attualmente impegnato al Mondiale con il Belgio e reduce da una stagione complessa a causa di un infortunio e di questioni extra campo. Nonostante l'anno di contratto rimanente a cifre elevate, Allegri apprezza l'attaccante e valuta un'eventuale coppia con Hojlund, rimandando ogni decisione al ritiro di Castel di Sangro.