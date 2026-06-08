Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Gila: è stato bloccato da Gattuso

Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Gila: è stato bloccato da GattusoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il calciomercato del Napoli entrerà a breve nel vivo: si cerca un difensore, ma Gattuso blocca Gila per la sua Lazio.

Arrivano novità sul mercato del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo e il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, la pista che porta a Mario Gila si sarebbe ulteriormente raffreddata.

Calciomercato Napoli, Gila bloccato da Gattuso per la Lazio

Il difensore della Lazio sarebbe stato di fatto "bloccato" da Gennaro Gattuso e, inoltre, la richiesta di circa 30 milioni di euro avanzata dal club biancoceleste viene ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra.