Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Gila: è stato bloccato da Gattuso
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Il calciomercato del Napoli entrerà a breve nel vivo: si cerca un difensore, ma Gattuso blocca Gila per la sua Lazio.
Arrivano novità sul mercato del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo e il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, la pista che porta a Mario Gila si sarebbe ulteriormente raffreddata.
Calciomercato Napoli, Gila bloccato da Gattuso per la Lazio
Il difensore della Lazio sarebbe stato di fatto "bloccato" da Gennaro Gattuso e, inoltre, la richiesta di circa 30 milioni di euro avanzata dal club biancoceleste viene ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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