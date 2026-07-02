Khalaili vuole il Napoli! Il Roma: contatti ben avviati, l'Inter è dietro

vedi letture

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi per il vice Di Lorenzo. Khalaili resta la prima scelta.

Il Napoli continua a lavorare per individuare il rinforzo destinato ad alternarsi con Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Secondo l'edizione odierna de Il Roma, il primo nome sulla lista resta quello di Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. Nonostante l'inserimento di altri club, tra cui l'Inter, il classe 2004 avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in azzurro, con i contatti tra le parti già ben avviati.

Le alternative: Dodô e Norton-Cuffy

La trattativa, però, non è ancora chiusa e il Napoli continua a tenere vive altre opzioni. Il club ha sondato la disponibilità di Dodô della Fiorentina, che avrebbe aperto a un eventuale trasferimento. Piace anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa: il laterale inglese vedrebbe di buon occhio la possibilità di lavorare con Massimiliano Allegri e potrebbe rientrare in un'operazione che coinvolga anche qualche calciatore azzurro di rientro dal prestito.