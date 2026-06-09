Nome caldo per il calciomercato del Napoli: è il primo obiettivo di Manna-Allegri

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Calciomercato Napoli, Allegri già al lavoro con il ds azzurro Manna. Gila nome caldo ma non solo. Le ultime sulle mosse degli azzurri

Il Napoli continua a pianificare le strategie in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla gestione della rosa e dei costi. A fare il punto della situazione è stato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, che ha evidenziato come il club azzurro sia chiamato a valutazioni approfondite sia sul fronte economico sia su quello tecnico.

Gila resta un obiettivo del Napoli, ma la Lazio non apre

Secondo Ugolini, una delle priorità della società partenopea è quella di ridurre il monte ingaggi, considerando anche una rosa già numericamente ampia. In quest'ottica saranno necessarie riflessioni mirate prima di eventuali nuovi innesti. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza azzurra figura Mario Gila, difensore della Lazio che gode della stima del direttore sportivo Giovanni Manna. Il centrale spagnolo, legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza nel 2027, rappresenta un prospetto ritenuto molto interessante dal Napoli. Resta però un ostacolo non trascurabile: Gila è un difensore destro che ha sempre giocato sul centro-destra, ruolo attualmente occupato da Amir Rrahmani. Inoltre, la Lazio non sembra intenzionata a privarsi del giocatore e continua a opporre resistenza a qualsiasi tentativo di trattativa.