Ultim'ora Cheddira in uscita, Sky: sondaggio del Verona e c'è anche un club svizzero

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Calciomercato Napoli, Walid Cheddira verso l'addio: contatti con l'Hellas Verona e spunta anche l'interesse del Servette

Walid Cheddira è rientrato al Napoli dopo il prestito nell'ultima stagione tra Sassuolo e Lecce, ma è già pronto a ripartire. L'attaccante marocchino fa parte della lista di calciatori in uscita e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ci sono già stati dei contatti con l'Hellas Verona che lo vorrebbe per la Serie B. Si registra anche l'interesse del Servette, club della Super League svizzera.

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