Lucca e Lang, Allegri blocca le cessioni: vuole valutarli in ritiro

vedi letture

Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri trattiene Lorenzo Lucca e Noa Lang: il tecnico vuole vederli sul campo prima di decidere

È incerto il futuro di Lorenzo Lucca e Noa Lang e sono in corso attente riflessioni in casa Napoli in queste settimane. I due si sono trasferiti in azzurro appena un anno fa rappresentando i principali colpi dello scorso calciomercato estivo per costi: il primo arrivato dall'Udinese per una cifra totale di 35 milioni di euro, il secondo dal PSV Eindhoven per quasi 30 milioni. Nonostante l'importante investimento ed il benestare di Antonio Conte, entrambi non sono riusciti ad incidere e dopo soli sei mesi dello scorso campionato si sono trasferiti in prestito: Lucca al Nottingham Forest, Lang al Galatasaray.

Ritorno dal prestito per partire di nuovo? Allegri blocca le cessioni di Lucca e Lang

Né l'italiano in Premier League né l'olandese in Inghilterra hanno lasciato il segno: per nessuno dei due è stata attivata l'opzione di riscatto e così hanno fatto ritorno al Napoli. Pronti a partire di nuovo, si potrebbe pensare, ma per il momento la situazione è ben diversa: infatti, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe bloccato le loro cessioni. Il nuovo allenatore azzurro vuole vederci chiaro: prima li valuterà durante i ritiri, poi prenderà una decisione sul da farsi. In particolare, aggiunge il quotidiano, Lucca era stato cercato da Allegri già ai tempi del Milan e prende quotazioni l'ipotesi di un futuro al Napoli.