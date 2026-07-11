Retroscena Zeballos, Schira: "Ha rifiutato 5 offerte, vuole il Napoli!"
Exequiel Zeballos potrebbe essere il primo colpo di questo calciomercato estivo del Napoli. Resta la necessità del club di fare prima delle cessioni, ma a differenza di quanto accaduto con Anan Khalaili e Mario Gila, ad esempio, in questo caso il giocatore sembra non voler ascoltare altre offerte se non quella degli azzurri. Insomma, non è detto che bastino inserimenti di altre società per strapparlo a Giovanni Manna, che intanto continua a lavorare per chiudere l'operazione al più presto.
Zeballos vuole solo il Napoli: il retroscena sulle 5 offerte rifiutate
L'esterno argentino classe 2002 si è promesso al Napoli e per questo motivo c'è sempre più fiducia perché si possa mandare l'affare in porto. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, Zeballos avrebbe rifiutato ben cinque offerte: CSKA Mosca, Santos, Atlanta Utd, Botafogo e Vasco da Gama, i club respinti dal giocatore del Boca Juniors. Con gli azzurri c'è già l'intesa per un contratto fino al 2031 da 1,4 milioni di euro all'anno e si attende la chiusura dell'operazione con ottimismo.
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