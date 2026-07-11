Retroscena Zeballos, Schira: "Ha rifiutato 5 offerte, vuole il Napoli!"

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Calciomercato Napoli, Exequiel Zeballos aspetta solo gli azzurri: rifiutate cinque offerte. C'è già l'accordo fino al 2031, si tratta col Boca Juniors

Exequiel Zeballos potrebbe essere il primo colpo di questo calciomercato estivo del Napoli. Resta la necessità del club di fare prima delle cessioni, ma a differenza di quanto accaduto con Anan Khalaili e Mario Gila, ad esempio, in questo caso il giocatore sembra non voler ascoltare altre offerte se non quella degli azzurri. Insomma, non è detto che bastino inserimenti di altre società per strapparlo a Giovanni Manna, che intanto continua a lavorare per chiudere l'operazione al più presto.

Zeballos vuole solo il Napoli: il retroscena sulle 5 offerte rifiutate

L'esterno argentino classe 2002 si è promesso al Napoli e per questo motivo c'è sempre più fiducia perché si possa mandare l'affare in porto. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, Zeballos avrebbe rifiutato ben cinque offerte: CSKA Mosca, Santos, Atlanta Utd, Botafogo e Vasco da Gama, i club respinti dal giocatore del Boca Juniors. Con gli azzurri c'è già l'intesa per un contratto fino al 2031 da 1,4 milioni di euro all'anno e si attende la chiusura dell'operazione con ottimismo.