Colpo di scena, tutto su Gila perché parte Buongiorno? Il retroscena

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Buongiorno dopo appena due anni potrebbe lasciare Napoli e per questo il club pensa a Gila della Lazio. Le mosse del ds Manna

Il futuro di Alessandro Buongiorno potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore azzurro, arrivato con grandi aspettative e considerato uno dei pilastri del progetto tecnico, sarebbe finito al centro di alcune valutazioni in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, non è da escludere un'eventuale partenza durante la sessione estiva di mercato, scenario che starebbe spingendo la dirigenza partenopea a monitorare con attenzione possibili alternative per il reparto arretrato.

Napoli su Gila: contatti con la Lazio

Proprio in quest'ottica si inserisce l'interesse per Mario Gila. Il centrale della Lazio è ritenuto un profilo particolarmente gradito dalla società azzurra, che nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti per comprendere margini e condizioni di una possibile trattativa. La ricerca di un difensore con caratteristiche simili a quelle di Buongiorno rappresenta una priorità nel caso in cui il numero uno del mercato in uscita dovesse salutare Napoli. Per questo motivo il club starebbe esercitando pressione sulla Lazio nel tentativo di anticipare la concorrenza e assicurarsi un giocatore considerato ideale per rinforzare la retroguardia.