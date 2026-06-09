Non solo il Como: altri due club di A sono attenti su Vergara

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Antonio Vergara potrebbe rappresentare una delle certezze del nuovo Napoli che sta prendendo forma in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista classe 2003 avrebbe convinto lo staff tecnico grazie alle qualità mostrate nel corso del lavoro svolto sotto la guida di Antonio Conte. Il giovane talento azzurro si è distinto per personalità, capacità tecniche e margini di crescita, elementi che lo hanno portato a ritagliarsi uno spazio importante nelle valutazioni del club partenopeo. La società, infatti, starebbe riflettendo sul futuro del giocatore, considerandolo una risorsa preziosa su cui costruire parte del progetto tecnico dei prossimi anni.

Napoli, Vergara nel mirino di diversi club

Le prestazioni offerte dal giovane centrocampista non sono passate inosservate nemmeno sul mercato. Sempre secondo Sportmediaset, diversi club avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti, monitorandone attentamente l'evoluzione. In Italia, sulle tracce del calciatore figurerebbero Atalanta, Como e Roma, società da tempo attente ai profili emergenti del panorama nazionale. Anche all'estero non mancherebbero gli estimatori, con il Tottenham che avrebbe inserito Vergara nella lista dei giovani prospetti da seguire.