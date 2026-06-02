Cosa manca per la firma di Allegri? Il nodo da sciogliere

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Allegri-Napoli, manca solo la risoluzione con il Milan: nodo buonuscita da definire.

Il Napoli attende soltanto il via libera definitivo per formalizzare l'ingaggio di Massimiliano Allegri. L'accordo tra il club azzurro e il tecnico sarebbe già stato raggiunto da tempo, ma prima della firma resta da risolvere un ultimo ostacolo burocratico: la separazione ufficiale tra Allegri e il Milan, con cui il contratto risulta ancora in essere nonostante l'esonero comunicato nelle scorse settimane.

Nodo buonuscita: Milan e Allegri trattano la risoluzione

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Massimiliano Allegri e il Milan non hanno ancora trovato un'intesa definitiva sulla buonuscita. Il club rossonero avrebbe messo sul tavolo circa 500 mila euro per chiudere anticipatamente il rapporto, mentre l'allenatore chiederebbe almeno il doppio per accettare la risoluzione consensuale. Nonostante la distanza tra le parti, non si tratta di cifre tali da compromettere l'operazione. La sensazione è che si tratti delle classiche trattative di fine rapporto e che una soluzione possa essere trovata nei prossimi giorni. Una volta definita la rescissione, il Napoli potrà procedere con la stesura dei contratti e l'annuncio ufficiale dell'arrivo del nuovo allenatore.

Napoli pronto all'annuncio

In casa azzurra non esistono dubbi sulla scelta effettuata da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Allegri è considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Antonio Conte e guidare il Napoli nella prossima stagione, con l'obiettivo di restare competitivo in Italia e migliorare il rendimento nelle competizioni europee.