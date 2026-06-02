Da Modena: "Anche il Napoli in corsa per Wiafe! La valutazione del classe 2008"

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Napoli sulle tracce di Samuel Wiafe: il Modena valuta il talento 4 milioni.

Samuel Wiafe continua a scalare le gerarchie tra i giovani più promettenti del panorama italiano. Secondo quanto riportato dal portale modenese AvantiGialli, il centrocampista classe 2008 del Modena avrebbe attirato l'interesse di numerosi club di Serie A dopo le ottime prestazioni offerte con la formazione Primavera. La finale persa contro l'Albinoleffe sarebbe stata l'ennesima occasione per osservatori e dirigenti di valutarne da vicino le qualità.

Napoli tra i club interessati al talento del Modena

Tra le società che starebbero seguendo con attenzione Samuel Wiafe figura anche il Napoli, insieme ad Atalanta, Fiorentina e Genoa, uno dei primi club a muoversi concretamente sul giocatore. Nelle ultime settimane si sarebbero aggiunti anche Bologna e Cagliari, confermando come il giovane centrocampista sia ormai uno dei profili più richiesti del calcio giovanile italiano. Secondo l'indiscrezione, il Modena avrebbe già fissato una valutazione intorno ai 4 milioni di euro, oltre a una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Una cifra importante per un classe 2008, che testimonia quanto il club emiliano creda nel potenziale del ragazzo.