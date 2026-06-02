Gila-Napoli, Mediaset: primo obiettivo, ma Manna ha già il piano B

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Napoli su Gila per la difesa: Gatti è l’alternativa scelta da Allegri.

Mario Gila continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo della Lazio è particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra e avrebbe già manifestato gradimento per un eventuale trasferimento all'ombra del Vesuvio. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa, soprattutto per le richieste economiche del club biancoceleste.

Gila prima scelta, Gatti l'alternativa di Allegri

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, la Lazio valuta Mario Gila circa 25 milioni di euro. Una cifra influenzata anche dall'accordo con il Real Madrid, che conserva il 50% sulla futura rivendita del difensore. Il Napoli, che dovrà sostituire l'uscente Juan Jesus e valutare il futuro dei rientranti Rafa Marin e Marianucci, considera Gila una priorità ma non intende farsi trovare impreparato. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato un'alternativa concreta: Federico Gatti. Il difensore della Juventus gode della piena fiducia di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza in bianconero e lo considera un profilo ideale per solidità, affidabilità ed esperienza in Serie A. Qualora la pista Gila dovesse complicarsi ulteriormente, il Napoli potrebbe quindi virare con decisione sul centrale juventino.