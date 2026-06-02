Gila-Napoli, da Roma frenano: "Diversi ostacoli, uno importante. La situazione"

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Gila resta nel mirino del Napoli, ma la Lazio punta a trattenerlo per Gattuso.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Carlo Roscito, giornalista del Corriere dello Sport: "Mario Gila legato al Napoli: quali novità ci sono? C'è la possibile permanenza di Gila, perché sono in bilico la permanenza degli altri due centrali come Romagnoli. Si proverà a trattenere Gila per dare una garanzia a Gattuso. Ma se dovesse arrivare un'offerta importante, la Lazio dovrà valutare. L'ostacolo è la percentuale importante da dare al Real Madrid, ossia quella del 50%. La valutazione sarà fatta su quanto varrà la pena cedere un calciatore come Gila. Se dovesse arrivare un'offerta sui 25 milioni di euro, la Lazio farà questo sacrificio tecnico per acquistare poi un eventuale sostituto. Gattuso arriverà a Roma domani pomeriggio. Poi ci sarà il primo incontro a Formello, sta già lavorando come allenatore della Lazio. Ha già chiamato i calciatori. Ha chiamato anche Taylor, per farsi conoscere dal gruppo. La Lazio deve puntare sulla voglia di riscatto, la rosa va rinforzata. Non dovranno più esserci quelle dinamiche che hanno accompagnato tutta la stagione.

Come l'ha presa la Lazio la scelta su Gattuso? Malissimo. Già con Baroni è stata vissuta male. Gattuso arriva dopo la delusione con la Nazionale. Sarri è stato visto come l'uomo solo al comando contro chi sta abbassando il livello della Lazio. Gattuso è chiamato ad un'impresa. Venerdì arriverà il comunicato dei gruppi organizzati che diranno la propria sulla campagna abbonamenti. Ci sarà assenteismo sugli spalti. Basta poco fare meglio per Gattuso".