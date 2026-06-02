Gila, Perillo: "Il Napoli resta in forte vantaggio, Allegri lo voleva già al Milan"

Gila, Perillo: "Il Napoli resta in forte vantaggio, Allegri lo voleva già al Milan"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:10Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Napoli avanti per Gila: Manna accelera, pronta offerta da 25 milioni.

Il Napoli punta forte su Mario Gila per rinforzare il reparto difensivo per la nuova stagione. Il giornalista Rai, Antonello Perillo, scrive sul proprio account X: "Il Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Mario Gila perché sta seguendo questa pista con grande decisione da diversi mesi, come annunciai a marzo sui Social e nella mia trasmissione radiofonica. Il tutto grazie ad una intuizione di Manna, pronto a bruciare tutti sui tempi e deciso a garantire a Gila uno stipendio da almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus.

Alla Lazio circa 25 milioni, per un cartellino dal costo tutto sommato contenuto visto che il giocatore è in scadenza tra un anno. A marzo sottolineai anche che a fare concorrenza al Napoli c’era soprattutto il Milan: particolare importante, visto che a guidare i rossoneri era Massimiliano Allegri. Più difficile che Gila possa invece seguire Sarri a Bergamo".