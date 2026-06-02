Gila, Perillo: "Il Napoli resta in forte vantaggio, Allegri lo voleva già al Milan"
Il Napoli punta forte su Mario Gila per rinforzare il reparto difensivo per la nuova stagione. Il giornalista Rai, Antonello Perillo, scrive sul proprio account X: "Il Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Mario Gila perché sta seguendo questa pista con grande decisione da diversi mesi, come annunciai a marzo sui Social e nella mia trasmissione radiofonica. Il tutto grazie ad una intuizione di Manna, pronto a bruciare tutti sui tempi e deciso a garantire a Gila uno stipendio da almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus.
Alla Lazio circa 25 milioni, per un cartellino dal costo tutto sommato contenuto visto che il giocatore è in scadenza tra un anno. A marzo sottolineai anche che a fare concorrenza al Napoli c’era soprattutto il Milan: particolare importante, visto che a guidare i rossoneri era Massimiliano Allegri. Più difficile che Gila possa invece seguire Sarri a Bergamo".
Il #Napoli resta in forte vantaggio nella corsa a Mario #Gila perché sta seguendo questa pista con grande decisione da diversi mesi, come annunciai a marzo sui Social e nella mia trasmissione radiofonica Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli.— Antonello Perillo (@anperillo) June 2, 2026
Il tutto grazie ad una… pic.twitter.com/VIr3SLo1vV
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro