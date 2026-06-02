Rabiot-Napoli, Mediaset: problema ingaggio, il Napoli ha un piano. I dettagli

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Napoli su Adrien Rabiot: Max Allegri lo vuole, decisivi ingaggio e la cessione di Frank Zambo Anguissa.

Adrien Rabiot resta uno degli obiettivi più suggestivi per il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il tecnico livornese avrebbe indicato il centrocampista francese come uno dei profili ideali per rinforzare la mediana azzurra, forte del rapporto consolidato negli anni trascorsi insieme. Al momento non risultano contatti ufficiali tra il club partenopeo e l'entourage del giocatore, ma il gradimento tecnico sarebbe totale.

Napoli studia la formula: decisiva la situazione Anguissa

L'ostacolo principale all'operazione riguarda l'aspetto economico. Adrien Rabiot percepisce infatti un ingaggio considerato elevato rispetto ai parametri tradizionali del Napoli. Per questo motivo la società starebbe valutando una proposta strutturata con una parte fissa più contenuta e una serie di bonus facilmente raggiungibili, così da aumentare il compenso complessivo senza alterare gli equilibri salariali interni. Parallelamente, il possibile trasferimento di Frank Anguissa al Galatasaray potrebbe liberare spazio sia dal punto di vista tecnico che economico, facilitando l'eventuale assalto al centrocampista francese. Resta inoltre da chiarire la posizione del Milan, che secondo le indiscrezioni valuta il cartellino di Rabiot intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un fattore determinante per convincere il giocatore a sposare il progetto azzurro.