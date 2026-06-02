Idea scambio Napoli-Genoa, Sky: Fini in azzurro, primi contatti esplorativi

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Napoli e Genoa studiano uno scambio: Obaretin per il talento Seydou Fini.

Napoli e Genoa starebbero valutando un'interessante operazione di mercato basata sullo scambio di due giovani talenti italiani. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, i due club avrebbero avviato i primi contatti esplorativi per verificare la fattibilità di un affare che coinvolgerebbe Nosa Obaretin e Seydou Fini, rispettivamente difensore centrale ed attaccante. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Obaretin verso Genova, Fini nel progetto azzurro

L'ipotesi allo studio prevede il trasferimento di Nosa Obaretin dal Napoli al Genoa, mentre Seydou Fini farebbe il percorso inverso approdando in azzurro. I due giovani condividono un importante percorso nelle selezioni giovanili dell'Italia e arrivano da esperienze formative significative in Serie B. Obaretin ha trascorso l'ultima stagione con l'Empoli, maturando esperienza tra i professionisti, mentre Fini ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Frosinone, mettendo in mostra le proprie qualità offensive. Al momento si tratta di una trattativa ancora in fase preliminare, ma i dialoghi tra Napoli e Genoa proseguiranno nei prossimi giorni per capire se esistono i margini per trasformare l'idea in una vera operazione di mercato.