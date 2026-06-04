Dalla retrocessione in Primavera 2 alla Serie A? Una neopromossa pensa a Baridò

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Calciomercato Napoli, il Monza, in vista del ritorno in Serie A, osserva con attenzione Francisco Baridò, giovane centrocampista offensivo della Primavera.

Il Monza guarda con attenzione al futuro e, in vista del ritorno in Serie A, ha messo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile del Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tmw, il club brianzolo segue da vicino Francisco Baridò, centrocampista offensivo argentino classe 2008, protagonista di una stagione divisa tra Primavera e Under 18.

Il percorso di Baridò tra Primavera, Under 18 e Youth League

Nonostante la retrocessione della Primavera azzurra arrivata dopo il playout perso contro il Cagliari, Baridò ha continuato a distinguersi per rendimento e continuità. Con la formazione Primavera del club partenopeo ha collezionato 21 presenze in campionato, servendo un assist, a cui si aggiungono le prestazioni con l’Under 18, dove ha totalizzato nove presenze impreziosite da tre gol e tre assist. Il giovane fantasista si è messo in luce anche a livello internazionale e nelle competizioni nazionali: quattro presenze in Youth League con un gol e un assist, oltre a due apparizioni in Coppa Italia Primavera con un ulteriore passaggio decisivo. Prima del suo arrivo al Napoli, Baridò aveva già maturato esperienza nel vivaio della Juventus, giocando con l’Under 17 tra il 2023 e il 2025. Ora il suo nome è finito sul taccuino del Monza, che valuta con interesse il profilo del talento argentino in vista della prossima stagione.