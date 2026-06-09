De Bruyne, se arriva l'America sarà addio: la richiesta di ADL per cederlo
Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la situazione legata a Kevin De Bruyne continua a non trovare una definizione chiara, nonostante le voci sull’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L’eventuale cambio di guida tecnica, infatti, non sembrerebbe sufficiente a sciogliere le perplessità del centrocampista belga, che resterebbe aperto a valutare scenari alternativi per il proprio futuro professionale. In questo contesto, si inserisce l’ipotesi di un interessamento da parte di club della Major League Soccer statunitense, che potrebbe rappresentare una destinazione concreta nel caso in cui si materializzasse un’offerta formale.
De Bruyne, dubbi nonostante l’arrivo di Allegri
Nel caso in cui una proposta concreta proveniente dalla MLS americana dovesse effettivamente arrivare sul tavolo del giocatore, lo stesso De Bruyne sarebbe orientato ad accettarla, scegliendo così di intraprendere una nuova esperienza negli Stati Uniti. Dal punto di vista del Napoli, la società si accontenterebbe di un “piccolo indennizzo” economico pur di liberare il calciatore dal contratto che lo lega al club azzurro fino al giugno 2027.
La strategia del Napoli sul futuro di De Bruyne
La situazione resta dunque aperta e legata all’evoluzione delle eventuali trattative, con la dirigenza azzurra che monitora gli sviluppi in attesa di eventuali offerte ufficiali e decisioni definitive sul futuro del centrocampista belga. Al momento non risultano sviluppi ulteriori, ma la pista MLS rimane una delle opzioni più concrete qualora il giocatore decidesse di cambiare scenario professionale nei prossimi mesi.
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