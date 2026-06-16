Futuro De Bruyne, Sky: "Bisogna aspettare la triangolazione giocatore-Allegri-ADL"

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Ugolini sul futuro di De Bruyne: Allegri e De Laurentiis decisivi.

Esordio al Mondiale per Kevin De Bruyne, l'azzurro ha dispiutato 86' nel match pareggiato col suo Belgio contro l'Egitto. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del futuro del fuoriclasse Belga: "Su De Bruyne dobbiamo aspettare la triangolazione giocatore, allenatore e presidente, perché bisognerà capire se De Bruyne vorrà continuare ad abbracciare il progetto che ha scelto un anno fa".

Peserà anche il parere di De Laurentiis, il Napoli ha un'esigenza

"Bisognerà aspettare la valutazione tecnica di Massimiliano Allegri, cioè quanto, nella sua idea del nuovo Napoli, potrà essere organico il belga e poi ovviamente. Non in ultimo, il parere del presidente De Laurentiis perché, lo ricordiamo, c'è l'esigenza di abbassare il monte ingaggi. Insomma, sono 10 milioni lordi: costa, pesa sul bilancio lo stipendio di Kevin De Bruyne".