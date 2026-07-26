De Bruyne via da Napoli? Tuttosport: non è nei piani di Allegri, ha mercato in due paesi
Il futuro di Kevin De Bruyne continua a far discutere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista belga non rientrerebbe nei piani del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Il quotidiano sostiene che il giocatore abbia estimatori soprattutto in MLS e in Arabia Saudita, ipotizzando così una possibile partenza nel corso di questa sessione di mercato.
Manna su De Bruyne: "È un nostro investimento, ci chiariremo"
A fare chiarezza sulla posizione del club, però, ci ha pensato il direttore sportivo Giovanni Manna durante la conferenza stampa di Dimaro. "De Bruyne non ha nessuna decisione da prendere, ha un anno di contratto più l'opzione per un altro anno. Kevin è un calciatore del Napoli. Per noi è stato un investimento economico importante e, a causa dell'infortunio, ha reso meno di quello che può dare. Personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo e ci chiariremo", ha spiegato il dirigente azzurro, respingendo di fatto l'ipotesi di una cessione imminente.
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