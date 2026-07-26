Rinnovo Vergara, ADL introduce una formula innovativa: i dettagli
Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con opzione per prolungare ulteriormente il contratto. Il nuovo accordo rappresenta una novità nel panorama italiano, ispirandosi a una formula già ampiamente utilizzata nel calcio inglese. Il quotidiano sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme all'amministratore delegato Andrea Chiavelli e all'agente Mario Giuffredi, abbia strutturato un contratto particolarmente flessibile.
Opzioni annuali fino al 2034 nel rinnovo di Vergara
Vergara sarebbe destinato a restare legato al Napoli potenzialmente fino al 2034, grazie a un meccanismo che consente al club di esercitare, entro il 30 maggio di ogni anno, un'opzione per prolungare il contratto di un'ulteriore stagione. Il quotidiano aggiunge che il centrocampista avrebbe ottenuto anche un significativo adeguamento dell'ingaggio, che si attesterebbe intorno ai 2 milioni di euro annui.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro