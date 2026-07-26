Rinnovo Vergara, ADL introduce una formula innovativa: i dettagli

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Il nuovo contratto di Antonio Vergara prevede un accordo base fino al 2031 con opzioni annuali esercitabili dal Napoli per estenderlo fino al 2034.

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con opzione per prolungare ulteriormente il contratto. Il nuovo accordo rappresenta una novità nel panorama italiano, ispirandosi a una formula già ampiamente utilizzata nel calcio inglese. Il quotidiano sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme all'amministratore delegato Andrea Chiavelli e all'agente Mario Giuffredi, abbia strutturato un contratto particolarmente flessibile.

Opzioni annuali fino al 2034 nel rinnovo di Vergara

Vergara sarebbe destinato a restare legato al Napoli potenzialmente fino al 2034, grazie a un meccanismo che consente al club di esercitare, entro il 30 maggio di ogni anno, un'opzione per prolungare il contratto di un'ulteriore stagione. Il quotidiano aggiunge che il centrocampista avrebbe ottenuto anche un significativo adeguamento dell'ingaggio, che si attesterebbe intorno ai 2 milioni di euro annui.