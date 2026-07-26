Calciomercato Napoli, non solo Favausli per il vice-Di Lorenzo: piace un altro giovane

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Costantino Favasuli e Niccolò Fortini sono i due nomi sul taccuino del Napoli per il ruolo di vice-Di Lorenzo: le ultime sul calciomercato.

Il Napoli continua a lavorare per individuare il vice Giovanni Di Lorenzo, soprattutto in attesa del rientro dei giocatori reduci dal Mondiale. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la strategia del club è orientata verso un investimento di prospettiva, puntando su giovani già pronti ad affacciarsi ad alti livelli piuttosto che su profili esperti.

Favasuli e Fortini, i due nomi sul taccuino per il vice-Di Lorenzo

I due candidati principali sarebbero Costantino Favasuli, classe 2004 del Catanzaro protagonista dell'ultima Serie B, e Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina, reduce da nove presenze in Conference League e sedici in Serie A nella scorsa stagione. Entrambi hanno la capacità di giocare su entrambe le fasce, rientrano tra gli under e quindi non occuperebbero posti nella lista del campionato. Caratteristiche che, secondo il Corriere dello Sport, li rendono perfettamente in linea con la politica del Napoli, sempre più orientata a costruire una squadra competitiva anche in prospettiva futura.