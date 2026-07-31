Favasuli, il Napoli insiste ma ora ci pensa anche la Juventus

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Prima il Napoli, ora anche la Juventus. Il nome di Costantino Favasuli continua a raccogliere consensi sul mercato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il club bianconero avrebbe inserito il terzino del Catanzaro tra i profili monitorati per rinforzare la fascia sinistra. Il giovane esterno, già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e potrebbe presto diventare protagonista di un duello di mercato tra due delle principali società italiane. La Juventus, infatti, starebbe valutando diverse soluzioni per completare il reparto, con Favasuli che rappresenterebbe un'opzione giovane e di prospettiva.

Juventus su Favasuli: le alternative per la fascia sinistra

Secondo il quotidiano torinese, la priorità della Juventus sarebbe quella di anticipare la concorrenza per l'arrivo di un terzino sinistro. L'eventuale assalto a Theo Hernandez resterebbe però subordinato a una possibile cessione di Andrea Cambiaso, scenario che al momento non appare imminente. Per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe prendendo in considerazione anche profili emergenti.