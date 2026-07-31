Fiducia in Lang: complice l'austerity, ADL chiede ad Allegri di recuperarlo

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Noa Lang al centro del progetto nonostante una prima stagione deludente. Per Allegri e De Laurentiis è una scommessa da vincere.

Tra le sfide della nuova stagione del Napoli c'è anche quella legata a Noa Lang. Secondo quanto evidenzia l'edizione odierna de La Repubblica, il club azzurro ha scelto di puntare ancora sull'esterno olandese, nonostante un primo anno in Italia ben al di sotto delle aspettative. In un'estate caratterizzata dalla continuità tecnica e da un mercato fin qui privo di grandi colpi, Aurelio De Laurentiis ritiene che la rosa sia già competitiva per puntare allo scudetto e ha deciso, insieme a Massimiliano Allegri, di valorizzare le risorse già presenti in organico.

Lang al centro del progetto: è una delle scommesse di Allegri

Il quotidiano sottolinea come la conferma di Lang rappresenti una scelta significativa della nuova gestione. L'olandese, arrivato in Abruzzo con il resto della squadra, è chiamato a riscattare una stagione complicata, segnata da un rendimento deludente e da problemi di natura comportamentale che ne avevano compromesso il percorso nella precedente gestione tecnica. Per il Napoli, rilanciarlo significa trasformare un investimento importante in una risorsa decisiva: una scommessa che il club e Allegri sperano di vincere nel corso della nuova stagione.