Napoli su Badiashile, arriva l'assist da Xabi Alonso? "Abbiamo bisogno di sfoltire in difesa"

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Xabi Alonso, allenatore del Chelsea, fa sapere di aver bisogno di snellire l'organico in difesa: un indizio per Badiashile al Napoli?

Alla vigilia dell'amichevole contro il Tottenham, in programma a Sydney, Xabi Alonso ha inviato un messaggio chiaro sia alla dirigenza del Chelsea sia ai propri giocatori. L'allenatore spagnolo ha infatti indicato quale dovrà essere la composizione della rosa in vista dell'inizio della Premier League, lasciando intendere che il mercato in uscita è tutt'altro che concluso. Interrogato sul numero di difensori centrali che desidera avere a disposizione, l'ex tecnico del Real Madrid non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Voglio avere quattro o cinque difensori centrali in rosa all'inizio della stagione".

Il messaggio di Xabi Alonso al Chelsea interessa al Napoli

Parole che, secondo la stampa inglese, rappresentano un chiaro segnale per diversi elementi del reparto arretrato. I principali candidati alla cessione sarebbero Benoît Badiashile, seguito con interesse dal Napoli, Axel Disasi e Trevoh Chalobah, ma non si esclude che possano partire altri giocatori.