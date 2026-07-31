Gutierrez via e dentro Badiashile? Sportitalia: il Napoli vuole chiuderlo, palla al Chelsea

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Miguel Gutierrez è un po' più vicino al Bayer Leverkusen e potrebbe sbloccare il mercato in entrata: Badiashile può essere il primo colpo.

Si intensificano i movimenti del Napoli sul mercato, sia in uscita che in entrata. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il trasferimento di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen sta prendendo sempre più quota. L'esperto di mercato conferma le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, spiegando che il club azzurro avrebbe aperto alla cessione del laterale spagnolo e che l'operazione potrebbe concretizzarsi. Nel fine settimana sono previsti nuovi contatti tra le parti per provare a definire l'affare.

Badiashile resta la priorità: il Napoli aspetta il Chelsea

Sul fronte degli acquisti, invece, Pedullà indica in Benoît Badiashile il principale obiettivo per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Il Napoli, infatti, sarebbe intenzionato a chiudere l'operazione qualora il Chelsea confermasse l'apertura a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula ritenuta ideale dalla dirigenza azzurra. La pista resta quindi calda e potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.