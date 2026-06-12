Dodò, c'è anche il Napoli! Da Firenze: "Andrà via, ecco la valutazione"

Dodò, c'è anche il Napoli! Da Firenze: "Andrà via, ecco la valutazione"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:30Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net
Calciomercato Napoli, le ultimissime: c'è anche Dodo' tra i profili in lista per la fascia destra

Il futuro di Dodò sembra lontano da Firenze. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il rapporto tra il terzino brasiliano e la Fiorentina si avvicina alla conclusione dopo quattro stagioni insieme, nonostante il classe '97 sia tra i giocatori più longevi dell'era Commisso. La volontà del giocatore è chiara: vuole misurarsi con la Champions League.

Dodò, anche il Napoli tra le società interessate

Il direttore sportivo Fabio Paratici, al rientro dagli Stati Uniti, dovrà fare il punto sulla situazione e valutare le candidature concrete di Roma e Napoli, le due società più interessate al laterale destro brasiliano. Nonostante la probabile separazione, i rapporti tra le parti restano sereni: qualora il mercato non producesse offerte adeguate, il rinnovo del contratto non rappresenterebbe un ostacolo. Un addio però rimane lo scenario più quotato.

Dodò, la valutazione e la promessa fatta a Barone

C'è un'unica destinazione esclusa a priori nel calcio italiano: è la Juventus. Dodò vuole mantenere la promessa fatta a Joe Barone — prima della scomparsa del dirigente viola — di non trasferirsi mai ai bianconeri. La valutazione della Fiorentina è fissata a 15 milioni di euro per cedere immediatamente il giocatore.