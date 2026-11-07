Calciomercato Napoli, 4 rinforzi a gennaio? Varela e non solo: i nomi nel mirino

Calciomercato Napoli, De Laurentiis apre agli acquisti di gennaio: Manna cerca rinforzi in quattro ruoli. Coulibaly, Varela e Zoragne tra gli obiettivi.

Il Napoli prepara una sessione invernale di mercato che potrebbe portare diversi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri. Durante il confronto di ieri a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis avrebbe dato la propria disponibilità a intervenire sul mercato. Le esigenze individuate riguardano quattro ruoli: un difensore centrale, un esterno, un mediano e un attaccante da alternare a Rasmus Hojlund. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato alcuni possibili obiettivi.

Napoli, Coulibaly primo obiettivo: nel mirino anche Varela e Zoragne

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome principale per il centrocampo è quello di Mamadou Coulibaly: "Nel listone della spesa, alla voce mediano, domina e da un po' Mamadou Coulibaly, ha appena 22 anni, un fisico che aiuta e gambe che servirebbero". La trattativa si preannuncia complicata per le elevate richieste economiche. Tra le alternative monitorate figurano anche Gustavo Varela e Adem Zoragne dell'Union Saint-Gilloise.