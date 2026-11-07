Calciomercato Napoli, De Bruyne via a gennaio? La posizione del club sul futuro del belga
Il futuro di Kevin De Bruyne torna al centro delle riflessioni di mercato del Napoli. Il trequartista belga, legato agli azzurri da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e da uno stipendio di quasi 13 milioni lordi, potrebbe rappresentare un tema delicato in vista di gennaio. L'ex Manchester City, che in passato aveva aperto alla possibilità di una separazione invernale, ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. La società, tuttavia, non sembra intenzionata a rinunciare facilmente al giocatore.
Napoli, la posizione di De Laurentiis sulla possibile cessione di De Bruyne
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mentre il futuro di Frank Anguissa resta oggetto di valutazioni, quello di De Bruyne appare meno in discussione. Il quotidiano sottolinea infatti che il Napoli non intende privarsi del belga, salvo particolari necessità. Nonostante le indiscrezioni circolate in passato su possibili destinazioni in MLS o Arabia Saudita, la linea del club sarebbe dunque quella di trattenere il trequartista almeno fino al termine della stagione.
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