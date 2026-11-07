Calciomercato Napoli, rivoluzione a gennaio: due azzurri verso l'addio e altri due in dubbio
Il Napoli potrebbe cambiare profondamente volto durante il mercato di gennaio. Dopo gli investimenti estivi, la società è pronta a rivedere alcune scelte alla luce delle difficoltà emerse nei primi mesi della stagione. Tra i principali candidati alla partenza ci sarebbe Frank Anguissa, inizialmente considerato un punto fermo del centrocampo insieme a Kevin De Bruyne. Il camerunese potrebbe rappresentare una delle cessioni più importanti della sessione invernale.
Napoli, Lucca verso la cessione: riflessioni anche su Lang e Rrahmani
Come racconta La Gazzetta dello Sport, anche il futuro di Lorenzo Lucca appare in bilico. L'attaccante ha deluso le aspettative e il club valuta una separazione già a gennaio, pur dovendo evitare una minusvalenza dopo l'importante investimento estivo. Dubbi anche su Noa Lang, che non ha ancora trovato continuità di rendimento. Infine, resta da monitorare la situazione di Amir Rrahmani, con la dirigenza chiamata a valutare possibili interventi anche in difesa.
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