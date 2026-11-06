Napoli su Solet, l'Udinese corre ai ripari: già lavora al sostituto

Calciomercato Napoli, occhi su Solet: l’Udinese si muove per il dopo e valuta Willemsen dell’Heerenveen. Il piano di Nani guarda anche alla Serie B

Il mercato di gennaio mette di fronte Napoli e Udinese. Tra i difensori che piacciono agli azzurri c’è Solet, centrale dei friulani, e proprio l’interesse del club di De Laurentiis è tra i motivi che spingono l’Udinese a pensare già al futuro. Dopo l’arrivo di Zanetti, la società bianconera deve rinforzare la rosa, con pensieri che toccano tutti i reparti, visto il rendimento di una squadra che sta facendo molta fatica a fare punti.

Solet piace al Napoli, l’Udinese corre ai ripari

Come riferisce TuttoMercatoWeb, in difesa qualcosa andrà fatto: le sirene su Solet, che in Italia piace anche al Napoli, sono un campanello d’allarme per i friulani. Per questo il direttore dell’area tecnica Gianluca Nani si sta già muovendo. Un nome che ritorna è quello di Mass Willemsen, classe 2003 dell’Heerenveen, già cercato in estate e corteggiato anche da Psv, Ajax e Twente. Il difensore olandese ha fatto un grande campionato l’anno scorso e finora ha collezionato 11 presenze in Eredivisie.

Il giro d’orizzonte arriva fino alla Serie B

Il discorso, però, non si ferma al reparto arretrato. L’Udinese sta proseguendo il proprio giro d’orizzonte anche in altri settori e ha cominciato a guardare anche in Serie B. Per il Napoli, che segue con interesse il profilo di Solet, sarà dunque importante capire quali saranno le mosse dei friulani nelle prossime settimane. Un’eventuale partenza del centrale obbligherebbe l’Udinese a farsi trovare pronta con un sostituto, e il lavoro di Nani va proprio in questa direzione. Gennaio si avvicina e la sfida per Solet potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato.