Accostato al Napoli, Varela sul possibile addio a gennaio: "Devo solo continuare a lavorare"

Gustavo Varela, protagonista con il Monza e accostato al Napoli, parla del proprio futuro, della convocazione in nazionale e dei suoi idoli

Gustavo Varela è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione in Serie A. L'attaccante portoghese del Monza guida la classifica marcatori con 9 reti nelle prime 10 giornate, attirando inevitabilmente le attenzioni di diversi club, tra cui il Napoli, al quale è stato accostato in vista del mercato di gennaio. Intervistato da SportMediaset, Varela ha parlato del proprio futuro, della convocazione con il Portogallo e dei suoi modelli calcistici, ricordando anche il primo gol realizzato contro l'Inter.

Varela: "Penso soltanto a lavorare, ho un contratto con il Monza"

"Le voci di mercato in vista di gennaio? L'unica cosa che posso controllare è che ho un contratto col Monza e devo solo continuare a lavorare. Anche perché se non continuassi a lavorare non sarei neanche qua per questa intervista...".

Qual è stato il gol più importante della tua carriera?

"Il primo gol che ho segnato all'Inter è quello più importante, per il significato e per il fatto che è arrivato in uno stadio storico. Onestamente non pensavo di poter segnare, ho solo cercato di fare il mio miglior calcio. Poi, quando è arrivato il gol, è stato incredibile. Anche quando ho rivisto i replay, è stato bellissimo".

La convocazione con il Portogallo è arrivata proprio nel momento dell'addio di Cristiano Ronaldo. Che emozioni provi?

"Sono emozioni grandissime, nella mia testa c'è solo questo: il fatto che sarà un grandissimo momento per me. Spero di poter rappresentare al meglio il mio Paese. Quando guardi il Portogallo pensi a Cristiano Ronaldo e vuoi giocare come Ronaldo, questo è ciò che vogliamo tutti".

Quali sono i tuoi idoli?

"Se mi guardo indietro dico Benzema, un attaccante completo. Nel presente mi piace guardare al campionato dove gioco, qua c'è Pio Esposito e anche lui è veramente completo. Poi c'è Thuram, Gonçalo Ramos è molto bravo".