Futuro Napoli, tre casi da risolvere quanto prima da ADL

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Calciomercato Napoli, ci sono subito tre casi da risolvere per il presidente De Laurentiis. Occhi attenti su De Bruyne, Lukaku e Anguissa

In casa Napoli si entra nella fase decisiva per la programmazione del futuro. L’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore è sempre più vicino e, con il suo arrivo, prenderanno forma anche le prime valutazioni sulla costruzione della rosa della prossima stagione. Il tecnico sarà chiamato a collaborare con la dirigenza per definire equilibri tecnici e strategie di mercato, in un momento in cui diverse situazioni restano ancora aperte e potenzialmente decisive per l’assetto della squadra. Lo scrive Tmw.

Napoli, si avvicinano le scelte per la nuova stagione

“Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo”, ha dichiarato nelle scorse ore il presidente Aurelio De Laurentiis, riferendosi in particolare ai casi di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Due profili di altissimo livello, pesanti non solo dal punto di vista tecnico e mentale, ma anche economico, considerando che insieme percepiscono quasi 20 milioni di euro lordi a stagione. Inevitabile, dunque, una riflessione approfondita sul loro futuro.

Caso Anguissa da risolvere al più presto

Resta poi aperto anche il capitolo Frank Zambo Anguissa: il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo, avviata mesi fa, risulta al momento in una fase di stallo. Non mancano le offerte, soprattutto dall’Arabia Saudita, che continuano a monitorare la situazione. Tre dossier differenti ma strettamente collegati, che incideranno in modo significativo sulle strategie del Napoli. Per questo motivo De Laurentiis, Giovanni Manna e il futuro Allegri saranno chiamati a sciogliere i nodi nel più breve tempo possibile, così da definire budget, priorità e margini di intervento sul mercato.