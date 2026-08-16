Non solo Lang: l'Ajax pensa anche a Zaniolo per l'attacco

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Attenzione all'Ajax per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, il trequartista è finito nei radar dei lancieri, che hanno da poco ufficializzato la cessione di Mika Godts al Paris Saint-Germain per 55 milioni di euro e offrirebbero all'italiano anche la vetrina europea, considerando che la squadra è in corsa per la qualificazione alla Conference League. Si registra già un approccio fra le parti. Ricordiamo che l'Ajax è interessato anche a Noa Lang.

Udinese disposta a trattenere il trequartista

Udinese che al momento non è intenzionata a privarsi del giocatore più forte della rosa, a maggior ragione dopo la pace raggiunta negli scorsi giorni. Tuttavia la situazione resta da monitorare, quando mancano due settimane al gong. 27 anni, Zaniolo è stato riscattato quest'estate dall'Udinese dopo un anno in prestito dal Galatasaray e il suo contratto con i bianconeri scade nel 2029.