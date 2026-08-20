Gabriel Jesus, nessun no al Napoli ma prende tempo! Jackson, il nodo è la formula: i dettagli

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Il Napoli valuta Gabriel Jesus e Nicolas Jackson, ma entrambe le operazioni presentano difficoltà legate a costi, formula e concorrenza.

Arsenal e Napoli hanno avuto contatti per discutere della possibile operazione Gabriel Jesus. Il club azzurro conosce tutti i costi dell’eventuale affare e sa che l’attaccante brasiliano sarebbe aperto a una possibile esperienza in Italia. Al momento, però, il giocatore sta prendendo tempo: non ha chiuso alla destinazione Napoli, ma vuole attendere le prossime settimane per valutare tutte le opportunità. Gabriel Jesus sa di poter restare all’Arsenal oppure di poter ricevere altre proposte prima della chiusura del mercato. A rendere l’operazione particolarmente complessa, svela Fabrizio Romano, è anche l’aspetto economico: il brasiliano percepisce infatti 8 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto in scadenza tra un anno. Trovare un punto d’incontro, dunque, non sarà semplice.

Nicolas Jackson, Napoli più indietro: la concorrenza per l’attaccante del Chelsea

L’altro attaccante seguito dal Napoli è Nicolas Jackson, ma in questo caso il club azzurro parte indietro rispetto alle società interessate ad acquistarlo a titolo definitivo. L’Aston Villa sta provando a chiudere l’operazione e il Chelsea preferirebbe proprio una cessione definitiva, anche se al momento manca ancora un accordo. Sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid, con il direttore sportivo del club spagnolo volato a Londra per incontrare gli agenti dell’attaccante e conoscere le condizioni dell’eventuale trasferimento. La concorrenza è dunque agguerrita, ma se Jackson dovesse rimanere sul mercato fino alle ultime 48 ore, il Napoli potrebbe provare a inserirsi per ottenere un prestito. Al momento, però, l’ostacolo principale resta l’incastro economico legato alla formula dell’operazione.