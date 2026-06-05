Gila in salita: Lotito ha chiesto un giocatore al Napoli per dare l'ok

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Lotito, presidente della Lazio, risponde al Napoli e a De Laurentiis: per dare l'ok alla cessione di Mario Gila ha chiesto un giocatore

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, la Lazio avrebbe fissato una valutazione importante per la cessione di Mario Gila, finito nel mirino del Napoli. Nonostante il contratto del difensore sia in scadenza, il club biancoceleste avrebbe richiesto circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra elevata che conferma la volontà della Lazio di non svendere il giocatore, considerato comunque centrale nel progetto tecnico. Anche perché poi il 50% andrebbe al Real Madrid.

Gila al Napoli? Ipotesi scambio con Buongiorno

In alternativa, prende quota anche l’idea di uno scambio con Alessandro Buongiorno, profilo che piace particolarmente a Gennaro Gattuso. Il difensore del Napoli è infatti apprezzato per affidabilità e caratteristiche tecniche, e potrebbe rappresentare una soluzione gradita a entrambe le società nell’ambito di una trattativa più ampia. Al momento si tratta di ipotesi e valutazioni preliminari, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto se il Napoli decidesse di accelerare sul rafforzamento del reparto difensivo in vista della nuova stagione.