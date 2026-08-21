Ultim'ora Osimhen, ci risiamo! C’è l’Arsenal ma deve ridursi l’ingaggio: la situazione

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Il futuro di Victor Osimhen resta ancora da definire. L’attaccante nigeriano è nel mirino dell’Arsenal, che ha avviato contatti con il Galatasaray per valutare la possibilità di portarlo in Premier League. Stando a quanto riportato da Footmercato, la trattativa deve fare i conti soprattutto con l’elevato ingaggio del centravanti, elemento che starebbe frenando i Gunners.

Infatti, il nodo principale da sciogliere è proprio la richiesta economica del giocatore. Osimhen è attualmente uno degli attaccanti più pagati nel panorama europeo, con un pacchetto annuale che, tra stipendio e bonus, arriva a 20 milioni di euro. L’Arsenal, campione d’Inghilterra, non è intenzionato ad arrivare a queste cifre. La decisione spetta ora ad Osimhen, che dovrà ridursi l'ingaggio se vorrà misurarsi con la Premier League, altrimenti sarà permanenza a Istanbul. Il Napoli osserva interessato, avendo mantenuto una clausola del 10% sulla futura rivendita, da calcolare sulla plusvalenza.