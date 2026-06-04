Gila-Napoli, dalla Lazio a sorpresa: chiesto scambio con Buongiorno
La Lazio ha ribadito la propria posizione in merito al futuro di Mario Gila, difensore centrale considerato parte del progetto tecnico biancoceleste. Il club capitolino non intende aprire alla cessione del giocatore prima della naturale scadenza del contratto, confermando la volontà di mantenerlo all’interno della rosa anche nelle prossime stagioni. Tuttavia, il mercato continua a muoversi attorno al profilo del difensore spagnolo, che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui il Napoli, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato. La posizione della Lazio appare comunque ferma e vincolata a condizioni economiche molto precise.
Gila al Napoli, le condizioni per la cessione
La società biancoceleste considera infatti il giocatore cedibile soltanto di fronte a un’offerta particolarmente elevata, quantificata attorno ai 30 milioni di euro, oppure in presenza di uno scambio alla pari che coinvolga Alessandro Buongiorno. In assenza di queste due ipotesi, la dirigenza non sembra intenzionata a prendere in considerazione altre proposte, mantenendo una linea di continuità tecnica e progettuale. La situazione resta dunque aperta ma allo stesso tempo ben delineata, con il Napoli che dovrà eventualmente valutare se soddisfare le richieste della Lazio o virare su altri obiettivi per la propria difesa.
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