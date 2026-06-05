Gila-Napoli, Lotito ha promesso a Gattuso di non cederlo! Uno scambio cambierebbe lo scenario

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Gila-Napoli, Lazio resiste: servono 30 milioni o uno scambio con Buongiorno.

La trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila resta complessa e lontana dalla conclusione, nonostante il forte interesse del club azzurro per il difensore spagnolo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tutti gli elementi tipici di una lunga negoziazione sono presenti: volontà del giocatore, resistenza del club proprietario e valutazioni economiche ancora distanti.

Lazio intenzionata a trattenere Gila

Mario Gila sarebbe uno dei punti fermi del progetto della Lazio. Secondo il quotidiano romano, al nuovo tecnico Gennaro Gattuso sarebbe stata data l'assicurazione che il centrale spagnolo non verrà ceduto facilmente. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare di fronte a un'offerta molto importante. La soglia indicata sarebbe di circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe indurre il presidente Claudio Lotito a valutare una cessione nonostante le intenzioni iniziali.

L'ipotesi dello scambio con Buongiorno

Tra le possibili formule emerse nelle ultime ore c'è anche quella di uno scambio che coinvolgerebbe Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli, arrivato dal Torino per una cifra importante, ha alternato buone prestazioni a diversi problemi fisici e a una stagione meno convincente dell'anno precedente. Secondo le indiscrezioni, la Lazio potrebbe prendere in considerazione una formula che preveda uno scambio alla pari tra Buongiorno e Gila, anche se al momento non risultano trattative concrete in tal senso. Si tratta più di una suggestione di mercato che di una negoziazione avanzata.