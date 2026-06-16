Gila-Napoli, da Roma: "Ok a cessione ma per Beukema più soldi"
La Lazio avrebbe formulato una richiesta chiara al Napoli nell’ambito della trattativa per Mario Gila: inserire nella possibile operazione il difensore Sam Beukema più un conguaglio economico. È quanto riportato da Il Messaggero, che sottolinea come il club biancoceleste non abbia intenzione di fare sconti per il centrale spagnolo, considerato un elemento importante per la retroguardia. La valutazione complessiva dell’operazione resta quindi elevata e la trattativa appare complessa, anche per la concorrenza di altri club interessati al giocatore.
Gila-Napoli, cosa dicono da Roma
Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare con attenzione la situazione, ma valuta attentamente ogni possibile contropartita tecnica prima di affondare il colpo. Beukema, già seguito dagli azzurri come possibile rinforzo difensivo, rappresenterebbe una delle opzioni più gradite alla Lazio nell’ambito di un eventuale scambio. Resta però da capire se la società partenopea sia disposta a privarsi del difensore oltre a versare un’ulteriore somma in denaro. La distanza tra domanda e offerta rimane significativa e, al momento, la trattativa non mostra segnali di accelerazione decisiva. Le prossime settimane di mercato saranno quindi determinanti per capire se l’operazione potrà sbloccarsi o se resterà soltanto un’idea legata alle prime fasi della sessione estiva.
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