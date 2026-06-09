Gila-Napoli, Sky: "Non si muove! Al momento Lazio ferma sulle proprie posizioni"

vedi letture

Napoli su Gila, ma la Lazio resiste: Lotito non apre alla cessione.

Resta ferma la trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha riferito gli ultimi aggiornamenti dell'affare: "Al momento non sembra che ci siano le condizioni, il muro alzato dalla Lazio sembra insormontabile. Però il Napoli sta sondando e osservando l'evoluzione di una situazione che può, in qualche modo, anche sbloccarsi. Lo ricordiamo, Gila ha un contratto in scadenza nel 2027. Da questo punto di vista il presidente Lotito mi sembra abbastanza fermo nel voler far rispettare la scadenza naturale del contratto. Poi dipenderà anche dall'offerta, dalle pressioni che eventualmente il giocatore farà per lasciare la Lazio, però al momento il club del presidente Lotito è fermo sulle proprie posizioni: Gila non si muove".

Gila piace al Napoli: il motivo

"È un giocatore che piace molto al Napoli, piace a Manna, piace evidentemente ad Allegri, anche se nel centro-destra della difesa a quattro ha sempre giocato lì nella Lazio e nella difesa a quattro del Napoli c'è un totem come Rrahmani. Evidentemente, però, il Napoli reputa interessante il profilo di Mario Gila anche per via dell'età. Sappiamo dell'intenzione del presidente De Laurentiis di abbassare molti ingaggi e anche di ringiovanire la rosa, quindi al momento non sembra che ci possano essere spiragli".