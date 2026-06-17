Gila e Rafa Marin per rifondare la difesa: le idee di Allegri
Il Napoli continua a programmare il mercato in vista della prossima stagione e ha già individuato alcune priorità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbero due acquisti considerati strategici indipendentemente dalle eventuali cessioni.
Per quanto riguarda la fascia destra, il profilo che convince maggiormente la dirigenza azzurra sarebbe quello di Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, ritenuto un giocatore in grado di coprire tutta la corsia con continuità e intensità.
Napoli, Gila e Rafa Marin per rifondare la difesa: le idee di Allegri
In difesa, invece, le idee sembrano ancora più definite. Come sottolinea Tuttomercatoweb, "c'è un nome ben preciso: Mario Gila", individuato come il rinforzo ideale per il nuovo reparto arretrato che Allegri intende costruire.
Il portale evidenzia inoltre che il tecnico livornese vorrebbe affidare allo spagnolo un ruolo centrale nel progetto difensivo del Napoli. Accanto a lui potrebbe trovare spazio anche Rafa Marin, pronto a rientrare in azzurro dopo il prestito al Villarreal.
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