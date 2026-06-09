Gila in scadenza, ma Lotito spara alto per due motivi: le ultime
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli segue con attenzione la situazione di Mario Gila, difensore della Lazio, ma la trattativa appare complessa per la posizione ferma del club biancoceleste. A complicare il quadro è la clausola legata al Real Madrid, club di provenienza del giocatore, che conserva il 50% sulla futura rivendita. Questo significa che, in caso di cessione, alla Lazio resterebbe soltanto metà dell’incasso, riducendo sensibilmente la convenienza economica dell’operazione. Il club di Claudio Lotito, infatti, deve già fare i conti con la possibile partenza di Romagnoli e con l’esigenza di non indebolire ulteriormente il reparto difensivo.
Gila, il nodo tra Napoli e Lazio
Per questo motivo la valutazione complessiva del cartellino di Gila diventa un nodo centrale e difficile da sciogliere. In questo scenario, il Napoli valuta con attenzione le possibili evoluzioni, consapevole che la posizione della Lazio resta di chiusura e legata a una strategia di tutela dell’organico. L’ipotesi di una partenza a zero non è esclusa, soprattutto se non dovessero arrivare offerte ritenute adeguate alle richieste del club biancoceleste.
Gila e l'ombra del Real Madrid. Napoli in attesa
Il Real Madrid, forte della clausola sulla futura rivendita, continua a rappresentare un fattore decisivo nelle dinamiche economiche dell’operazione. Per il Napoli, l’interesse per Gila si inserisce in una più ampia riflessione sul rafforzamento del reparto difensivo, con la dirigenza che monitora alternative e possibili occasioni di mercato in vista delle prossime sessioni trasferimenti.
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