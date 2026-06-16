Gila vuole il Napoli: cifre e dettagli dell'offerta azzurra allo spagnolo
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Il Napoli ha offerto un contratto di cinque anni a 1,1 milioni a stagione a Mario Gila. E la Lazio ha abbassato il prezzo.
Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a Rai News 24, il club azzurro avrebbe già pronto per il centrale spagnolo un contratto di cinque anni da 1,1 milioni di euro a stagione.
Gila-Napoli, la Lazio abbassa il prezzo
Resta però da trovare l'accordo con la Lazio. I biancocelesti avrebbero abbassato la valutazione del giocatore da 30 a 25 milioni di euro, mentre l'offerta del Napoli si fermerebbe attualmente a 15 milioni. La trattativa è dunque ancora aperta, con le parti al lavoro per ridurre la distanza economica. La volontà di Gila di vestire l'azzurro potrebbe rappresentare un fattore importante nei prossimi sviluppi.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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