Gila vuole solo il Napoli! Pedullà: “Lo ribadirà alla Lazio! Gli altri nomi sono riempitivi!”

Gila vuole solo il Napoli! Pedullà: “Lo ribadirà alla Lazio! Gli altri nomi sono riempitivi!”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:00Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Il futuro di Mario Gila è al centro delle dinamiche di mercato, con il Napoli come destinazione preferita del difensore.

Mario Gila rappresenta un obiettivo concreto di mercato. Il difensore spagnolo ha una preferenza chiara: il Napoli. In questo scenario, è atteso un nuovo confronto con la Lazio, durante il quale ribadirà le proprie intenzioni e la destinazione che vorrebbe raggiungere. Di conseguenza, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, tutti gli altri nomi circolati per il ruolo di difensore centrale, al momento, possono essere considerati semplici riempitivi.

Gila-Napoli, la posizione della Lazio 

Questa situazione potrebbe mettere la Lazio davanti a un bivio strategico importante. Il club biancoceleste dovrà infatti decidere se accettare perdere a zero lo spagnolo tra un anno oppure valutare un’offerta da 10-11 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in questa finestra di mercato. Si tratta, dunque, di una situazione da seguire con attenzione.