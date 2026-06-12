Gilberto Mora debutta al Mondiale, ma niente Napoli: l'ostacolo economico è alto

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Gilberto Mora, il talentuoso trequartista messicano classe 2008, costa tanto di cartellino e soprattutto commissioni agli agenti

Ha debuttato al Mondiale Gilberto Mora, il talentuoso trequartista messicano classe 2008 che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli. Il suo approdo in Serie A, però, appare improbabile: a spiegarlo è il giornalista RAI Ciro Venerato, intervenendo ai microfoni di Rai News 24.

L'esperto di mercato Ciro Venerato ha chiarito la situazione del giovane talento: il ragazzo è seguito da club di mezzo mondo e dopo il Mondiale vivrà la sua prima esperienza europea, con Liga spagnola e Premier League in prima fila. Le squadre italiane, Napoli compreso, restano in seconda fila per ragioni economiche. Viene valutato quasi 30mln di euro e le cifre chieste dall'entourage come commissioni sono molto elevate per i club italiani.