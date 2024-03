Gazzetta - David da sempre ritenuto l'erede di Osimhen: può arrivare lo sconto

Il colpo più importante che il Napoli dovrà fare la prossima estate sul mercato è senza dubbio il centravanti

Il colpo più importante che il Napoli dovrà fare la prossima estate sul mercato è senza dubbio il centravanti, dal momento che l'addio di Victor Osimhen è stato già programmato. Oltre a Santiago Gimenez, nella lista per la successione c’è Jonathan David. Lo si apprende da La Gazzetta dello Sport:

"Da sempre ritenuto l’erede di Osimhen anche per la provenienza dal Lilla. Ha un anno in più ed è leggermente meno prolifico (22 gol in 37 partite), ma ha un contratto prossimo alla scadenza (2025) ed è un fattore da non sottovalutare perché l’acquisto potrebbe avvenire ad un prezzo più vantaggioso, anche in virtù degli ottimi rapporti con i francesi".