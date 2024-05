Juventus, la Curva contro Thiago Motta e Conte: "Vogliamo la conferma di Allegri!"

I Viking, il cuore del tifo della Curva Sud della Juventus, tramite i social hanno di nuovo preso posizione a favore di Massimiliano Allegri

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore livornese gode della piena fiducia di questo spicchio di tifoseria, la quale ha respinto con forza le candidature di Thiago Motta e di Antonio Conte. Questa posizione verrà sostenuta con grande vigore nell'ultima trasferta di campionato a Bologna e all'Olimpico nel corso della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ecco il testo della nota dei Viking: "Roma, finale Coppa Italia e a Bologna ci saremo per vincere e per dire che Motta e Conte non li vogliamo! Max portaci la Coppa Italia!"

Intanto, a proposito della finale di Coppa Italia, due giorni fa tramite il suo sito ufficiale la Lega Serie A ha fatto il punto sui tagliandi già venduti: "Cresce l`attesa per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, in programma allo stadio "Olimpico" di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. Superata quota 55mila biglietti venduti: i tagliandi per i settori Curve e Distinti dei due Club sono esauriti, così come le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate ai sostenitori della Juventus). Prosegue la fase di vendita libera con disponibilità soltanto nei settori Tevere e Monte Mario lato Nord per i tifosi dell`Atalanta".