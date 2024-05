Zazzaroni: "Per ADL c'è Gasperini al primo posto, ecco chi è secondo e chi terzo"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è una gerarchia di allenatori per De Laurentiis: Gasperini al primo posto, Pioli al secondo ed italiano al terzo. Poi c’è la variabile Conte. Sono tutti e tre sotto contratto, al Milan non vogliono dare l’addio di Pioli prima della fine della stagione. Per Gasperini ed Italiano c’è il problema che sono impegnati in diverse competizioni.

Thiago Motta? Al Maradona arriva un Bologna che è in un momento non positivissimo. Non è il Bologna brillante di un mese e mezzo fa, ma è normale che sia così dopo tutto ciò che ha fatto”.