Marino vota Gasperini: “Vi spiego perché sarebbe l'uomo ideale per il Napoli”

Il dirigente Pierpaolo Marino è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, lei lo conosce molto bene:

"Debuttammo con il Cittadella, giocammo anche a Gela. Da lì in tre anni giocammo col Benfica al Da Luz, fu una bella scalata. ADL? Gli ho insegnato tanto (ride, ndr). Che profilo vedo per il prossimo anno? Io vedrei bene Gasperini, perché è un uomo con la personalità per contrastare ADL, gli serve qualcuno che gli si metta di fronte e ci ragioni senza timore reverenziale. Gasperini poi ha la qualità anche per portare avanti un discorso di sostenibilità che piace al presidente. E il suo gioco piacerebbe al Maradona. In un progetto come quello del Napoli, che si reggeva sulla figura di Spalletti e in minor parte anche su Giuntoli, la partenza del tecnico ha fatto capire come l'equilibrio di una squadra dipenda molto dall'allenatore".